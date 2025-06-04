Zen 6 Ryzen замечен в AIDA64

В цикле разработки процессоров AMD Ryzen следующего поколения появились новые признаки жизни. В понедельник Finalwire добавила «предварительную поддержку процессоров AMD следующего поколения для настольных компьютеров, серверов и мобильных устройств».
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