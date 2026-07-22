В Эстонии заявили об угрозе внутренней безопасности страны

В Эстонии стремительно растёт неплатёжеспособность предприятий и частных лиц, это может представлять угрозу внутренней безопасности государства, заявила глава Службы по делам о неплатёжеспособности Сигне Виймсалу премьер-министру Кристену Михалу.
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