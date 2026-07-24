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Царьград

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Преподаватель колледжа: Показываем студентам подходы, востребованные на практике

Преподаватель колледжа: Показываем студентам подходы, востребованные на практике

Преподаватель московского колледжа сферы услуг №10 Сергей Андреев рассказал, как производственные стажировки помогают педагогам обновлять профессиональные навыки и лучше понимать текущие требования отрасли.

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