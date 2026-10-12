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После десяти лет вместе Виталий Хаев назвал Дану женой: что известно о возможной тайной свадьбе

После десяти лет вместе Виталий Хаев назвал Дану женой: что известно о возможной тайной свадьбе

На премьере новой «Сказки о потерянном времени» 10 октября Виталий Хаев появился с Даной Янкис — женщиной, рядом с которой его видят уже не первый год.

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