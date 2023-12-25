Смертельное ДТП с участием двух иномарок произошло в Староминском районе на Кубани

Смертельное ДТП с участием двух иномарок произошло в Староминском районе на КубаниНакануне около 20:00 в Староминском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни двух человек.
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