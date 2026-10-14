"112" Дело об убийстве пассажира такси в Рязанской области получило неожиданное продолжение. Водитель, который в прошлом году в пылу ссоры напал на пассажира и нанес ему 23 удара ножом, внезапно услышал вердикт присяжных, который позволит ему остаться на свободе.