В Польше приостановили все учения после гибели пятого спецназовца

Во время занятий по горной подготовке в Польше погиб пятый по счету военнослужащий. Об этом сообщает Министерство обороны республики, которое издало указ о приостановке всех военных учений с использованием взрывчатых веществ и боевой техники в стране.
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