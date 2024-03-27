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В Польше приостановили все учения после гибели пятого спецназовца

В Польше приостановили все учения после гибели пятого спецназовца

Во время занятий по горной подготовке в Польше погиб пятый по счету военнослужащий. Об этом сообщает Министерство обороны республики, которое издало указ о приостановке всех военных учений с использованием взрывчатых веществ и боевой техники в стране.

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