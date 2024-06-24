Все-таки уникальные люди у нас работают в Правительстве. Думают исключительно о народе.
Новый "прорыв" Голиковой. Для врачей придуман вахтовый метод
Комментарии
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Ирина Трифонова
Снизить ее зарплату до уровня зарплаты врачей и высчитать убытки за развал медицины за счет конфискованного имущества. Возмущает плебейская самоуверенность этих полуобразованных людей. Они считают, что могут всем руководить. Все заваливают и все равно считают, что только они и никто другой
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7 час.
Валентин Щербаков
Вот народ возмущается, а Володин, Мишустин, Малышко хвалят эту коррумпированную, вороватую, зажравшуюся вице-премьершу, а с неё, как с гуся вода.....Только Белоусов начал против неё компанию....
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Бороться надо не с Голиковой,а стем кто ее протаскивает,он враг народа и это люди понимают,но делают вид что виноваты холопы.Вы знаете, что мне все это напоминает? Сердюкова и министерство обороны, которое выдавало "прорывы" в то же самое время, что и Голикова в Минздраве. Мебельщик, тоже как и экономист Голикова, все оптимизировали и оптимизировали. Ну, и к чему там пришли? Но если Сердюкова, развалившего армию, слегка задвинули, то Голикова, по тем же лекалам развалившая медицину, пошла наверх. И устроила нам уже Пенсионную реформу, которой, кстати, очень сейчас гордится. И рассказывали нам тогда, в преддверии 2019 года, какие большие пенсии у нас будут после этого, и как индексация почти всегда (будем стараться!) будет опережать инфляцию.
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2 час.
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