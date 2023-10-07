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Регион 29

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В Приморском районе прошли масштабные учения МЧС

Не часто увидишь такое масштабное развёртывание на учениях МЧС. В 6 утра поступила информация о том, что в результате неблагоприятных метеоусловий произошли обрывы проводов, частично обесточены жилые дома и два социально значимых объекта.

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