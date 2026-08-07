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Пловец Степанов о Париже: «Ничего приятного нет, везде воняет мочой, помойками. Крысы под Эйфелевой башней бегают»

Российский пловец Александр Степанов поделился негативными впечатлениями от Парижа. В Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

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