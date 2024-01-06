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Вести Севастополь

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В Севастополе три улицы временно останутся без воды в субботу

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 6 января будет приостановлена подача воды.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал» подача воды производиться не будет в район улиц: до 17:00 переулок Фонтанный, 6, 8; улица Шелковичная; улица Склонная.

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