В Севастополе три улицы временно останутся без воды в субботу

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 6 января будет приостановлена подача воды.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал» подача воды производиться не будет в район улиц: до 17:00 переулок Фонтанный, 6, 8; улица Шелковичная; улица Склонная.