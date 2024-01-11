Про Нави, Слави и Новых Древних

МГ

Малик Гумеров

"Ведь, тем же греческим или итальянским родноверам не в пример легче, - у них-то действительно имеется немало письменных и археологических источников" - Только на этруском - руском языках ! Рим основали этруски (итальяшек рядом не стояло) ! А греческий , по законам лингвистики , самый молодой язык среди европейских ! Вся их история - выдуманные , перенятые ... сказки !