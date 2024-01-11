Нынче в сетевой моде «возвращение к корням». Нет, не к отцовским и прадедовским, - тысяча с лишним лет единобожия наших предков – это слишком скучно.
Про Нави, Слави и Новых Древних
Комментарии
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Александр Горшков
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
"Ведь, тем же греческим или итальянским родноверам не в пример легче, - у них-то действительно имеется немало письменных и археологических источников" - Только на этруском - руском языках ! Рим основали этруски (итальяшек рядом не стояло) ! А греческий , по законам лингвистики , самый молодой язык среди европейских ! Вся их история - выдуманные , перенятые ... сказки !
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43 мин.
Мераслав
Бред организованный христопупыми!!! Нет в христьянстве такого понятия как ПравоСлавие, об этом пишет учёный богослов Тихомиров.С греческого перевели не правильно слово, "ортодоксии",,это не православие, а правоверие. Христьянство как ислам и иудаизм является правоверным! Правь славили(а не молились) до христианства!
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20 мин.
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