Как довести до блеска своё любимое авто без полироля

Хочется, чтобы автомобиль буквально блестел на солнце? Надоела вечно оседающая на приборную панель пыль? Будь добр приобрести специальные полироли! Вот только все подобные средства обойдутся в копеечку, причем немалую.
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