Avia.pro - Новости Среди наших национальных проблем, связанных с многочисленными мигрантами, существует и ещё более тревожная динамика в соседних странах, где за последние годы наблюдается резкий всплеск антироссийской настроенности.
Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум
Комментарии
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Христос Второй
Это опасная тенденция и ее необходимо пресекать на корню, одной Украины достаточно....нельзя казахам давать самостоятельность , иначе мы и здесь погрязнем в войне , нужно вводить войска ...
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35 мин.
Александр Попов
ОВЦЫ должны жить в СТЕПИ, в России БАРАНАМ делать не чего.
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14 мин.
Марина Петрова
У нас учителя такие были. Мы не забыли как вы гнали русских, преследовали. У меня родной тетке пришлось бежать от вас, чтобы выжить. Вам следует молчать в тряпочку и просить прощения у нас. А вы настолько обнаглели, что пытаетесь что-то требовать от нас. У вас ни чести ни совести, одна наглость. Для вас пример хохляндии не урок.
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5 мин.
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