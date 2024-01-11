Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Это опасная тенденция и ее необходимо пресекать на корню, одной Украины достаточно....нельзя казахам давать самостоятельность , иначе мы и здесь погрязнем в войне , нужно вводить войска ...

Марина Петрова

У нас учителя такие были. Мы не забыли как вы гнали русских, преследовали. У меня родной тетке пришлось бежать от вас, чтобы выжить. Вам следует молчать в тряпочку и просить прощения у нас. А вы настолько обнаглели, что пытаетесь что-то требовать от нас. У вас ни чести ни совести, одна наглость. Для вас пример хохляндии не урок.