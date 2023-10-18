"Когда мы были в Советском Союзе, нас боялись и уважали все!": Александр Лукашенко вновь добрым словом вспомнил СССР

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, все прекрасно знают, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко - человек с чётко выраженными просоветскими взглядами, который никогда не сказал ни одного плохого слова о СССР и советских лидерах,в отличии, например, от многих представителей высшего руководства России.
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