Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Он высоко оценил работу волонтеров на пунктах сбора подписей В среду, 17 января, стало известно, что решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года поддержал ресторатор Антон Пинский.
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