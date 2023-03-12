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Экс-председателя совета директоров банка в Ленобласти будут судить за кражу 170 млн рублей

Обвиняемый похитил крупную сумму денег под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями. Всеволожский городской суд Ленинградской области рассмотрит дело бывшего председателя совета директоров банка, обвиняемого в хищении 170 млн рублей.

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