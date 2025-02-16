Обследован затонувший в Керченском проливе танкер "Волгонефть-212"

Специалисты изучили состояние находящегося под водой танкера "Волгонефть-212". Судно затонуло 15 декабря во время шторма в Керченском проливе, что стало причиной загрязнения Черноморского побережья мазутом из его трюмов, в воскресенье, 16 февраля, "Российская газета".