Обследован затонувший в Керченском проливе танкер "Волгонефть-212"

Специалисты изучили состояние находящегося под водой танкера "Волгонефть-212". Судно затонуло 15 декабря во время шторма в Керченском проливе, что стало причиной загрязнения Черноморского побережья мазутом из его трюмов, в воскресенье, 16 февраля, "Российская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии