Доброволец Струна: расчёт «Василька» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

Расчёт миномета «Василёк» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожила колонну из пяти автомобилей ВСУ под Соледаром, рассказал 28 октября заместитель командира миномётного взвода с позывным Струна.
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