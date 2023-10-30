В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с водителями

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические беседы с водителями и мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
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