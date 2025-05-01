Когда можно пересадить рассаду в открытый грунт: важный вопрос для огородников, чтобы не загубить свой труд – в помощь народные приметы и лунный календарь Ольга БезродняяС приближением весны у дачников и садоводов возникает вопрос о высадке рассады в открытый грунт.