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Когда можно пересадить рассаду в открытый грунт: важный вопрос для огородников, чтобы не загубить свой труд – в помощь народные приметы и лунный календарь

Когда можно пересадить рассаду в открытый грунт: важный вопрос для огородников, чтобы не загубить свой труд – в помощь народные приметы и лунный календарь

Когда можно пересадить рассаду в открытый грунт: важный вопрос для огородников, чтобы не загубить свой труд – в помощь народные приметы и лунный календарь Ольга БезродняяС приближением весны у дачников и садоводов возникает вопрос о высадке рассады в открытый грунт.

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