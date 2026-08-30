Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему Вечером 25 августа у служебного Nissan X-Trail в Тернополе собрались люди.
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