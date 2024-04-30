Утверждено, кто будет оплачивать «коммуналку» без банковской комиссии

Правительство утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля 2024 года смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, взимаемой отдельными банками.
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