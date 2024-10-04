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В Петербурге задержали криминальных «свах», которые фиктивно женили мигрантов

В Петербурге задержали криминальных «свах», которые фиктивно женили мигрантов

Силовики Санкт-Петербурга пресекли деятельность криминальных бизнесменов, которые за определенную плату сводили мигрантов, желающих приобрести гражданство РФ, и россиян, которые не возражали против фиктивного брака, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк .

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