Путин Россиядә реаль хезмәт хакларының үсеше турында белдерде

Россиядә реаль хезмәт хаклары арта, ә эшсезлек нибары 2,3 процент тәшкил итә, өстәвенә Ерак Көнчыгышта ул тагын да түбәнрәк, дип белдерде РФ Президенты Владимир Путин.
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