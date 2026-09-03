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Путин Россиядә реаль хезмәт хакларының үсеше турында белдерде

Россиядә реаль хезмәт хаклары арта, ә эшсезлек нибары 2,3 процент тәшкил итә, өстәвенә Ерак Көнчыгышта ул тагын да түбәнрәк, дип белдерде РФ Президенты Владимир Путин.

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