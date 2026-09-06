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Рахмонов дрался с травмой в бою с Гэрри: «Не следовало выходить. Если бы это был какой-нибудь дагестанский боец вроде Хабиба или Махачева, они бы точно отказались»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов заявил, что дрался с травмой против Иэна Гэрри . «У меня уже была травма перед боем с Иэном Гэрри.

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