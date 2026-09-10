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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Три теннисистки из топ-40 пропустят тысячник в Пекине, Радукану попала в заявку – британка не играет с июня из-за травмы

Опубликовали заявочный лист на турнир WTA 1000 в Пекине, который пройдет с 30 сентября по 11 октября.

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