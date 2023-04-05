Отчеты о деятельности и использовании имущества "Дирекции по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" за 2022 год

Публикуем отчет о деятельности государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения» на 1 января 2023 года (за 2022 год) и отчет об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения» имущества за 2022 год.