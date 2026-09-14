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FiNE NEWS

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Посольство США закупит iPhone 17 для украинских чиновников

Посольство США закупит iPhone 17 для украинских чиновников

Посольство США в Киеве заключило контракт на приобретение смартфонов iPhone 17 для нужд одного из украинских ведомств.

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