На Украине удаляют статьи о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области

На Украине в СМИ и социальных сетях зачищают ранее опубликованную информацию об обустройстве ВСУ суперлинии обороны в Харьковской области, которую ранее нахваливал сам президент страны Владимир Зеленский.
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