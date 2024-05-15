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На Украине удаляют статьи о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области

На Украине в СМИ и социальных сетях зачищают ранее опубликованную информацию об обустройстве ВСУ суперлинии обороны в Харьковской области, которую ранее нахваливал сам президент страны Владимир Зеленский.

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