На Урале компании предпочитают работать с «ЭнергосбыТ Плюс» через электронный документооборот

В Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» количество клиентов — предпринимателей, использующих для работы с «ЭнергосбыТ Плюс» электронный документооборот, превысило 30 тысяч, это 60% от всех клиентов — юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.