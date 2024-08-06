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На Урале компании предпочитают работать с «ЭнергосбыТ Плюс» через электронный документооборот

В Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» количество клиентов — предпринимателей, использующих для работы с «ЭнергосбыТ Плюс» электронный документооборот, превысило 30 тысяч, это 60% от всех клиентов — юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.

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