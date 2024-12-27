Пластический хирург остался в восторге от «нового» лица Линдси Лохан: «Ее похитили инопланетяне»

Несколько лет Линдси Лохан сидела в затишье, и даже ее редкие выходы в свет ажиотажа не вызывали. Но месяц назад звезда «Чумовой пятницы» приковала к себе внимание публики — актриса выглядела лучше, чем когда-либо.