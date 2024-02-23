«Ладно, был бы только один ребенок, но у нее ТРОЕ! Мать троих детей не должна думать только о себе!» – возмущается подруга— Я просто в ступоре от ее откровений, не знаю даже, как реагировать на такое! – рассказывает про подругу тридцатипятилетняя Маргарита.
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