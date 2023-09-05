"И трубу от паровоза", - Ллойд Остин потребовал от русских отдать все ядерные боеголовки, - "для безопасности".

Родственники Остина ещё не так давно по деревьям в Африке прыгали, а он гранату себе требует.

Татьяна Собколова

Если бы не военная операция, мы бы так и не узнали,на сколько тупые политики бывают. Уже не удивляют их высказывания, что в евросоюзе, что на западе. Одна бербок с фондерляйн чего стоят.