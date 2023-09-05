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"И трубу от паровоза", - Ллойд Остин потребовал от русских отдать все ядерные боеголовки, - "для безопасности".

"И трубу от паровоза", - Ллойд Остин потребовал от русских отдать все ядерные боеголовки, - "для безопасности".

Чтобы мир стал безопаснее, необходимо лишить русских их ядерного потенциала - это размышления вслух глава Департамента обороны США Ллойд Остин.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Связку бананов....просроченных, дабы понос в чувство привел !!!
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4 час.
МВ
Мстислав Водяной
Родственники Остина ещё не так давно по деревьям в Африке прыгали, а он гранату себе требует.
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3 час.
Татьяна Собколова
Если бы не военная операция, мы бы так и не узнали,на сколько тупые политики бывают. Уже не удивляют их высказывания, что в евросоюзе, что на западе. Одна бербок с фондерляйн чего стоят.
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2 час.

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