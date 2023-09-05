Чтобы мир стал безопаснее, необходимо лишить русских их ядерного потенциала - это размышления вслух глава Департамента обороны США Ллойд Остин.
Популярные статьи
- "Боевая часть и боезаряд увеличены - ширится истерика в НАТО", - от России потребовали прекратить совершенствовать себя.
- Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа
- «Владимир Путин не упал перед Францией и Германией на колени… А в Европе так на это надеялись!»
Свежие комментарии