Валерий Залужный из Лондона раскритиковал НАТО и упрекнул Зеленского во вранье Николай Азаров: Эти статьи означают начало избирательной кампании на Украине Ирина Мишина На фото: посол Украины в Британии Валерий Залужный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии