Новая попытка продвижения закона о насилии над семьей и атака на «Иван Чай»: лоббисты нетрадиционных ценностей не спят Не успела консервативная общественность и все вменяемые люди России порадоваться полному размежеванию нашей страны с международным сообществом извращенцев (ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистская организация), которое теперь закреплено решением Верховного суда РФ, как на наши головы посыпались новые риски от нетрадиционщиков.