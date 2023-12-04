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Новая попытка продвижения закона о насилии над семьей и атака на «Иван Чай»

Новая попытка продвижения закона о насилии над семьей и атака на «Иван Чай»

Новая попытка продвижения закона о насилии над семьей и атака на «Иван Чай»: лоббисты нетрадиционных ценностей не спят Не успела консервативная общественность и все вменяемые люди России порадоваться полному размежеванию нашей страны с международным сообществом извращенцев (ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистская организация), которое теперь закреплено решением Верховного суда РФ, как на наши головы посыпались новые риски от нетрадиционщиков.

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