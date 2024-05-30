МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Горыныч, вы же грамотный человек, исправьте свой комментарий либо придётся вас заблокировать на сайте!Министр просвещен...
  • Лев Добрый
    А разве нельзя уничтожить наркомана-мерзавца зе-лю, из-за него может начаться ядерная война и миллионы погибших с раз...Вероятные сроки в...
  • Горыныч
    Давно гнать этого долбоёба кравцова надо! Ему даже дворником работать нельзя доверить! Дебил!Министр просвещен...

Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы

Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы

© РИА Новости . В. Киселев Спектр отношений России со своими союзниками и потенциальными или реальными партнерами довольно широк — от взаимной поддержки и приеме мигрантов, до дружеского обсуждения общемировых проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Конечно , это каналы раздувают, и глазам и ушам своим не надо верить, видео-постановочные, окружающие-врут, замоташек-террористок-да нету их, и Дубровки не было, и рижки-все враки- одни выходцы из сразии-трудолюбивые, непьющие, ничего не нарушают, да-да-да. Автор-дичь такую не стыдно вести себя же дискредитируешь. Фамилия не Ганатдулин случайно?
Ответить
16 час.
Александр Т
Это черножопое  оно нужно России как зайцу триппер!!! Как то всю жизнь без оно обходились и сейчас обойдёмся. Ну а если кому то очень нужно черножопую семейку себе завёз в частный домик посадил в клетку и наслаждайся живыми дикарями.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх