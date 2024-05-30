Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы

Конечно , это каналы раздувают, и глазам и ушам своим не надо верить, видео-постановочные, окружающие-врут, замоташек-террористок-да нету их, и Дубровки не было, и рижки-все враки- одни выходцы из сразии-трудолюбивые, непьющие, ничего не нарушают, да-да-да. Автор-дичь такую не стыдно вести себя же дискредитируешь. Фамилия не Ганатдулин случайно?

Александр Т

Это черножопое оно нужно России как зайцу триппер!!! Как то всю жизнь без оно обходились и сейчас обойдёмся. Ну а если кому то очень нужно черножопую семейку себе завёз в частный домик посадил в клетку и наслаждайся живыми дикарями.