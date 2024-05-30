© РИА Новости . В. Киселев Спектр отношений России со своими союзниками и потенциальными или реальными партнерами довольно широк — от взаимной поддержки и приеме мигрантов, до дружеского обсуждения общемировых проблем.
Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы
Комментарии
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Алатырка
Конечно , это каналы раздувают, и глазам и ушам своим не надо верить, видео-постановочные, окружающие-врут, замоташек-террористок-да нету их, и Дубровки не было, и рижки-все враки- одни выходцы из сразии-трудолюбивые, непьющие, ничего не нарушают, да-да-да. Автор-дичь такую не стыдно вести себя же дискредитируешь. Фамилия не Ганатдулин случайно?
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16 час.
Александр Т
Это черножопое оно нужно России как зайцу триппер!!! Как то всю жизнь без оно обходились и сейчас обойдёмся. Ну а если кому то очень нужно черножопую семейку себе завёз в частный домик посадил в клетку и наслаждайся живыми дикарями.
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16 час.
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