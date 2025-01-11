​​​​​​​Удар по урану: Иран решил обезопаситься от авианалетов Израиля

В Иране стартовали масштабные учения по защите объектов ядерной инфраструктуры от авиаударов. Это стало ответом на угрозу атак со стороны Тель-Авива, пообещавшего не допустить создания Тегераном ядерного оружия.
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