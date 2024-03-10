Россиянин Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Флориды Пантерс» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече против «Калгари Флеймс», прошедшей в ночь на воскресенье, 10 марта, нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу.