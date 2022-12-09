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Летанг провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом через 10 дней после инсульта. Срок возвращения – со дня на день

Крис Летанг приступил к тренировкам с «Питтсбургом» через 10 дней после инсульта. 35-летний защитник принял участие в занятии команды в четверг.

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