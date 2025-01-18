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Ароматные домашние «Синнабоны». Самый вкусный рецепт из всех, что я пробовала

Ароматные домашние «Синнабоны». Самый вкусный рецепт из всех, что я пробовала

Синнабоны — это поистине культовое лакомство, которое завоевало сердца сладкоежек по всему миру. Их уникальный вкус, нежная текстура и завораживающий аромат корицы сделали эти булочки популярными как в кафе, так и в домашних условиях.

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