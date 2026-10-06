Жители Самарской области оформили 15,5 тыс. самозапретов на кредиты

Жители Самарской области в сентябре 2026 года оформили 15,5 тыс. самозапретов на кредиты и займы, что на 3,9% больше августовского показателя, однако ниже июньских 17,2 тыс.
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