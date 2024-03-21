Сорок святых севастийских мучеников 22 марта: история праздника, традиции.

В пятницу, 22 марта, православные почитают память 40 севастийских мучеников.Православная Церковь чтит память 40 севастийских мучеников-воинов, прошедших через страдания и пытки, но не предавших своей веры.
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