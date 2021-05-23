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7 традиций казахов, которые не перестают удивлять иностранцев

7 традиций казахов, которые не перестают удивлять иностранцев

Понять и принять казахские обычаи очень трудно, если даже однажды побывать в Казахстане. У представителей других национальностей и гостей из-за рубежа просто в голове не укладывается как можно пить такое огромное количество чая и употреблять .

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