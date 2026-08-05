Выставка детских рисунков открылась в культурном центре на Дубнинской

В КЦ «Гармония», отделение «Юность» в Восточном Дегунине открылась уникальная выставка «В гостях у сказки», где начинающие художники представляют свои яркие работы, созданные акварелью и гуашью в самых разнообразных техниках — от воздушных заливок до плотных фактурных мазков.