Выставка детских рисунков открылась в культурном центре на Дубнинской

В КЦ «Гармония», отделение «Юность» в Восточном Дегунине открылась уникальная выставка «В гостях у сказки», где начинающие художники представляют свои яркие работы, созданные акварелью и гуашью в самых разнообразных техниках — от воздушных заливок до плотных фактурных мазков.
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