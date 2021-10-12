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Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом

Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обещания действующего руководства Афганистана в лице представителей движения «Талибан»* по их внутренней политике и борьбе с терроризмом в стране.

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