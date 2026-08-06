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Царьград

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Реал успешно продвигается в переговорах о новом контракте с Винисиусом

Реал успешно продвигается в переговорах о новом контракте с Винисиусом

Мадридский "Реал" близок к продлению контракта с Винисиусом Жуниором после успешных переговоров. Английский "Арсенал" предложил 135 млн евро за нападающего, но его текущий контракт с "Реалом" продлится до 30 июня 2027 года.

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