Реал успешно продвигается в переговорах о новом контракте с Винисиусом

Мадридский "Реал" близок к продлению контракта с Винисиусом Жуниором после успешных переговоров. Английский "Арсенал" предложил 135 млн евро за нападающего, но его текущий контракт с "Реалом" продлится до 30 июня 2027 года.
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