Аномальные морозы в Ленобласти и Москве продолжатся на Рождество

В Ленинградской области до конца новогодних каникул сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
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