Хамса в Азовском море тронулась, она уже в районе Керчи, жители Краснодарского края с нетерпением ждут путинуСезон черноморской хамсы начинается в конце октября и длится всю зиму.
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