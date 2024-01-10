Новые планы Минобороны Украины: женщинами заткнут дыры в личном составе ВСУ Евгения КомароваГлава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о значительном сдвиге в политике закупок для Вооруженных сил страны.
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